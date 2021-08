Vaccini, tra il personale scolastico ancora troppi non vaccinati: sono quasi 218 mila

Sono 217.870 le persone impiegate nel settore scolastico – tra i quali docenti e altri lavoratori della scuola – che ad oggi, 7 agosto, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid. Il dato è pari a 14,87% del personale ed è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. La settimana scorsa erano 220.605. Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano al 37,4%, Liguria al 34,75%, in Sardegna al 33,11% e in Calabria al 30,96%.

Campagna vaccinale: superate 71 milioni di dosi

Secondo il bilancio del Governo, sono state superate le 71 milioni di dosi di farmaco inoculato. In base al report settimanale, questa mattina sono 71.071.465 le dosi al momento somministrate, con un incremento nell’ultima settimana di 3.316.075. Sono invece 74.036.409 le dosi consegnate da dicembre scorso, 2.700.165 delle quali negli ultimi sette giorni: nei frigoriferi delle Regioni ci sono dunque a disposizione poco meno di 3 milioni di dosi.

Green pass

«Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green pass». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post sul suo profilo Facebook. «È il segno – commenta il ministro – della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura».

