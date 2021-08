Jacobs e l’abbraccio con il figlio, la medaglia finisce al collo del piccolo Anthony – Il video

Torna in Italia da doppio campione olimpico Marcell Jacobs. Record europeo e record italiano nei 100 metri in una Tokyo 2020 ormai indimenticabile, l’atleta a Fiumicino viene acclamato da tifosi e giornalisti ma l’incontro più bello è quello con suo figlio Anthony di appena 3 anni. Dopo un tenero abbraccio, papà Marcell mette una delle due medaglie d’oro al collo del figlio tra gli applausi e la commozione dei presenti. Ad accoglierlo anche la moglie Nicole e Meghan, l’ultima arrivata in casa Jacobs. Subito dopo l’abbraccio con l’altro grande pilastro della sua vita, la madre Viviana.

