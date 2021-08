Il tiraggiro a San Siro, l’idea Insigne tenta l’Inter per dimenticare Lukaku

In stallo la trattativa tra il capitano del Napoli e il club per il rinnovo del contratto. L’attaccante napoletano è in cima al taccuino di Marotta

C’è il nome di Lorenzo Insigne sul taccuino di Beppe Marotta per chiudere l’attacco interista dopo la partenza di Lukaku e l’arrivo di Dzeko. Nella stagione degli addii, dal più roboante Messi a Sergio Ramos, anche il capitano del Napoli sembra ormai vicino a lasciare la sua città. L’ultimo faccia a faccia tra il suo agente e il club non ha ancora sciolto i nodi sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022. Il rischio per De Laurentiis è di perderlo a costo zero per la prossima stagione, perciò le indiscrezioni di mercato danno il patron del Napoli più che disponibile a valutare offerte per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Operazione alla portata dell’Inter, che sarebbero anche nelle condizioni di coprire l’ingaggio attuale di Insigne al Napoli da 5 milioni a stagione.

