Dopo le dimissioni di Cuomo, largo a Katy Hochul. Ecco chi è la prima governatrice nella storia dello Stato di New York

Andrew Cuomo non ha fatto in tempo ad annunciare le dimissioni dopo lo scandalo sulle molestie sessuali, che dal prossimo 24 agosto, sulla sua poltrona, siederà per la prima volta nella storia una donna: Kathy Hochul. Sarà lei, politica e avvocata 62enne, a ricoprire la carica di governatrice dello stato di New York, dopo essere stata vice del democratico uscente. Nata a Buffalo il 27 agosto 1958, Hochul si avvicina alla politica durante gli anni universitari alla Syracuse University e guidando, tra le altre cose, il boicottaggio degli studenti della libreria universitaria per i prezzi troppo alti. Nel 1984 si laurea in legge alla Catholic University Columbus School of Law.

La carriera

Il primo vero passo sulla scena politica lo fa nel 2003 quando viene nominata Vicesegretario della Contea di Erie, dopo aver lavorato alcuni anni come consulente legale di alcuni deputati e senatori democratici. Successivamente diventa Segretario quando il suo superiore, nel 2007, rassegna le dimissioni, vincendo in seguito le elezioni ufficiali.

Nel 2011 dopo il passo indietro di un altro politico dimissionario, il repubblicano Chris Lee, dimessosi per uno scandalo sessuale, Kathy Hochul si candida per un seggio alla Camera dei Rappresentanti. Per il seggio Hochul sfida la repubblicana Jane Corwin, data come favorita. Tuttavia, nonostante i pronostici, vince la democratica con il 4% dei voti in più. Perde contro il repubblicano Chris Collins, l’anno dopo.

Infine, Hochul nel 2014 approda sulla poltrona a fianco di quella di Andrew Cuomo, che annuncia di averla scelta come vice nella corsa alla rielezione. La coppia politica Cuomo-Hochul vince le primarie a settembre, poi trionfa nelle elezioni di novembre. E dopo le dimissioni di Cuomo, Kathy Hochul è pronta per un nuovo passo avanti.

