Molestie sessuali, Cuomo si dimette e chiede scusa ma precisa: «Mai superato il limite, dietro le accuse motivi politici» – Il video

Il governatore di New York uscente: «Accetto la piena responsabilità, sono scivolato, ma non ho mai superato il limite con nessuno. Il rapporto di accusa è fazioso»

Andrew Cuomo ha annunciato le sue dimissioni da governatore dello Stato di New York. Durante un discorso pronunciato in diretta televisiva, il governatore uscente si è scusato ma ha fornito anche diverse precisazioni rispetto alle accuse a suo carico. «Mi scuso profondamente se ho offeso qualcuno. Accetto la piena responsabilità, sono scivolato, sono stato troppo familiare con i miei collaboratori, uomini e donne, ma nella mia testa non ho mai superato il limite con nessuno», ha detto ai newyorchesi. Ma allo stesso tempo ha messo in discussione il rapporto che lo accusa di molestie sessuali: «È fazioso – ha evidenziato -. Quando c’è faziosità, attenzione, può colpire chiunque». Dietro alle accuse – ha dunque voluto precisare Cuomo – «ci sono motivazioni politiche, e sono certo che i newyorchesi capiranno».

In aggiornamento

