Molestie sessuali, il governatore di New York Andrew Cuomo sotto accusa. La procuratrice: «Trovate prove degli abusi»

Dopo oltre cinque mesi di indagini, il governatore di New York Andrew Cuomo è formalmente accusato di molestie sessuali per aver abusato di diverse donne, tra cui un’attuale dipendente e altre ex impiegate dello staff dello Stato di New York, violando leggi statali e federali. Cuomo, inoltre, si sarebbe vendicato di un dipendente che, in passato, ha tentato di denunciare gli abusi del governatore. Nel corso di una conferenza stampa, la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, ha confermato le accuse a carico del governatore dem, sottolineando come la sua condotta abbia creato «negli uffici dello Stato di New York un ambiente di lavoro pervaso da un clima di paura e di intimidazione, oltre che ostile nei confronti di diversi membri dello staff: sono state trovate prove». L’interrogatorio sotto giuramento di Cuomo, secondo quanto riportato dal New York Times, sarebbe avvenuto lo scorso 17 luglio e sarebbe durato oltre 11 ore. In precedenza il governatore dem era stato accusato di molestie da parte di altre sette donne, tra cui una giornalista proprio nel Nyt, Jessica Bakema, che aveva accusato Cuomo di aver abusato di lei agli inizi della sua carriera da corrispondente politica. Accuse che il governatore dem ha sempre rigettato.

Foto in copertina: EPA/MARY ALTAFFER / POOL

