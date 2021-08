Giorgia Meloni in palestra si cimenta in un esercizio a testa in giù: sui social si scatenano i doppi sensi

Non è ancora tempo di vacanze per Giorgia Meloni, che nel bel mezzo della settimana più calda dell’anno si cimenta in un duro allenamento in palestra. Nel pomeriggio la leader di Fratelli d’Italia si è fatta immortalare mentre si dilettava in esercizi piuttosto faticosi agli anelli. Immagini che poi ha pubblicato su Instagram. Il post ha subito acceso follower e detrattori e per tutta la giornata è rimasto fisso nelle tendenze di Twitter. Il motivo? Non tanto che Meloni – come qualcuno contesta – stia esagerando nel postare contenuti “personali” all’interno delle proprie pagine politiche, ma a finire al centro dell’attenzione è proprio la posizione dell’esercizio immortalato. A un certo punto si vede Meloni a testa in giù, e accanto la didascalia: «Si può migliorare». Sui social si sono sprecati i meme e i commenti ironici. «Nostalgica», scrive qualcuno, «capisco voler ricordare a tutti le radici del partito che stai guidando ma qui si esagera», cinguetta un altro. E ancora: «La Meloni fa la prova Piazzale Loreto?», oppure: «così la battuta ce la servite su un piatto d’argento». Insomma, il post è senz’altro diventato virale, resta un dubbio: c’era l’intenzione di mostrarsi a testa in giù?

