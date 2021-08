Supercoppa europea al Chelsea, l’estate pazzesca di Jorginho: contro gli spagnoli con un portafortuna della Nazionale – Il video

Altra coppa e altra medaglia al collo per Jorginho che sta vivendo un’estate incredibile. Il suo Chelsea a Belfast ha vinto la Supercoppa europea battendo ai rigori gli spagnoli del Villareal, in un trionfo che ha visto in campo anche un pezzetto di Nazionale. Il centrocampista azzurro dei Blues si è ritrovato ancora una volta contro gli spagnoli dal dischetto, segnando con freddezza olimpica. Ed è stato al momento dell’esultanza, con Jorginho che mette a tacere gli ululati spagnoli, che è emerso il dettaglio che ha fatto impazzire i tifosi italiani: sotto i calzettoni del Chelsea, Jorginho aveva indossato i parastinchi della Nazionale italiana. Un portafortuna dopo il trionfo di Wembley, per una stagione di vittorie dalla Champions all’Europeo che sembra non finire più.

Jorginho in Supercoppa europea con i parastinchi della Nazionale

