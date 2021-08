Banksy è tornato: in un post su Instagram rivendica una serie di opere apparse in Inghilterra – Il video

Banksy è tornato. E non si è limitato a un solo graffito. Lo street artist di Bristol ha confermato, tramite un video postato sul suo account Instagram da dieci milioni di follower, di essere l’autore di diverse opere apparse di recente in Inghilterra. La clip, lunga poco più di tre minuti e intitolata ‘A Great British Spraycation’, descrive il viaggio estivo dell’artista britannico, che continua a mantenere il mistero sulla propria identità, all’interno di un vecchio camper. Tra le opere apparse nei giorni scorsi sulla costa orientale dell’Inghilterra, ci sono un topo – icona ricorrente per Banksy – che sorseggia un cocktail su una sedia a sdraio, un bambino che scava vicino a un marciapiede, persone che ballano su una pensilina dell’autobus e la tipica ‘claw crane’, la gru delle macchinette delle sale giochi. Sopra un ingombrante cassonetto, l’artista ha fatto apparire un gabbiano pronto a banchettarci. Facendo eco alla crisi climatica, un graffito mostra tre bambini su una barca di lamiera ondulata, con la scritta «We are all in the same boat» (Siamo tutti sulla stessa barca). Nella piccola cittadina di King’s Lynn, Banksy regala alla statua dell’ingegnere Frederick Savage, famoso per le sue macchine a vapore, un cono gelato e una lingua per assaporarlo. E su un modello di un cottage trovato dai gestori del Merrivale Model Village di Great Yarmouth, un parco in miniatura del Norfolk, campeggia la firma dello street artist e la scritta «Go big or go home» (fai le cose in grande o lascia perdere), affiancata da un piccolo roditore.

