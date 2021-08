L’assalto dei Talebani ai depositi di armi: a Kandahar presi elicotteri militari made in Usa – Il video

I combattenti Talebani che hanno preso il controllo anche dell’aeroporto di Kandahar sono riusciti a requisire anche armi di fabbricazione americana, in dotazione all’esercito afghano. Mashal news, di proprietà dei miliziani, ha mostrato un video di due miliziani che mostrano due Uh-60 Blackhawk e due elicotteri Mi.17 in quello che sembrerebbe l’aeroporto di Kandahar. L’avanzata nella seconda città afghana ha permesso ai Talebani di entrare in possesso di importanti quantità di armi che i Paesi occidentali avevano assegnato all’esercito governativo ormai sconfitto in buona parte del Paese.

