Coronavirus, 19 morti e 5.664 contagiati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 3,5% (+0,7%)

Sono invece 3.162 le persone ricoverate in ospedale in aree non critiche

Il bollettino del 15 agosto

Il numero di vittime da Coronavirus registrato in Italia nelle ultime 24 ore è di 19 (ieri 34). Gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute hanno rilevato 5.664 nuovi contagi, contro i 7.188 del giorno precedente.

La situazione negli ospedali

Le persone attualmente ricoverate in aree non critiche sono 3.162 (ieri 3.101). In terapia intensiva si trovano invece 384 pazienti (ieri 372). Mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 29 (ieri 37).

Tamponi e tasso di positività

I dati di oggi arrivano a fronte di 160.870 tamponi effettuati. Ieri erano stati 254.006. Il tasso di positività sale dal 2,8% al 3.5 % (+0.7).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

