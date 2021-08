Coronavirus, 34 vittime e 7.188 contagiati in 24 ore. Cala il tasso di positività: è al 2,8% (-0,5%)

Il bollettino del 14 agosto

Sono 7.188 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri +7.409). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, le nuove vittime sono invece 34, ieri erano 45.

La situazione negli ospedali

Il totale delle persone ricoverate è invece di 3.473. Di queste, 3.101 si trovano in aree non critiche. Altre 372 sono in terapia intensive (ieri 369). Mentre sono 37 le persone entrate in rianimazione nelle ultime 24 ore (ieri 35).

Tamponi e tasso di positività

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 254.006 tamponi, contro i 225.486 del giorno precedente. Il tasso di positività passa così dal 3.3 al 2,8% (-0,5%).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

