Coronavirus, 54 morti e 5.273 contagiati in 24 ore Il tasso di positività cala al 2,2% (-2,7% rispetto a ieri)

Aumentano le ospedalizzazioni sia in area non critica, sia in terapia intensiva. Tornano ad aumentare i test elaborati: 238.073 (ieri 74.021)

Il bollettino del 17 agosto

Secondo i dati diffusi oggi, 17 agosto, nel bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.273 nuovi casi di positività al Coronavirus e 54 decessi (ieri 24). Il numero di nuovi positivi è in aumento rispetto a ieri, quando le nuove diagnosi di contagio erano state 3.674. Il numero degli attualmente positivi è pari a 129.116 persone: un numero in crescita rispetto a 24 ore fa, quando erano 128.696. Il numero dei casi totali registrati in Italia da inizio pandemia raggiunge quota 4.449.606, mentre i decessi per Covid sono 128.510.

Aggiornamento casi Covid-19, 17 agosto 2021

La situazione negli ospedali

I pazienti ospedalizzati per Covid in area non critica sono 3.472, mentre ieri erano 3.334. Sul fronte delle terapie intensive, a fronte di +49 nuovi ingressi giornalieri (ieri 20), il numero di persone ospedalizzate in gravi condizioni è di 423 unità (ieri 404). I positivi che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 125.221 (ieri 124.958). Il numero di persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore cresce di +4.794 unità, per un totale di 4.191.980 guariti da inizio pandemia.

Tamponi e tasso di positività

I dati arrivano a fronte di +238.073 test elaborati. Un numero in netta crescita rispetto a ieri, quando erano stati 74.021. Il tasso di positività passa dal 4,9% di ieri al 2,2% odierno.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: