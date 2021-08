Coronavirus, 24 morti (ieri 19) e 3.674 contagiati nelle ultime 24 ore

In aumento sia i ricoveri che le terapie intensive. Crollo del numero dei tamponi: dai 160mila di ieri ai 74mila di oggi. Aumenta anche il tasso di positività che oggi è del 4,9 per cento

Il bollettino del 16 agosto

I dati di oggi 16 agosto 2021

Oggi 16 agosto sono 3.674 le persone risultate positive al Covid in tutta Italia, stando all’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Ieri erano 5.664, il giorno prima 7.188. Il numero totale dei contagiati sale a 4.444.338 dall’inizio della pandemia. Il numero delle vittime, invece, oggi è di 24 contro le 19 di ieri e le 34 del giorno prima. Il totale dei deceduti è di 128.456. Gli attualmente positivi sono 128.696.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani si trovano ricoverate 3.334 persone (+172 rispetto a ieri quando erano 3.162). In terapia intensiva, invece, ci sono ancora 404 pazienti (+20) contro i 384 di ieri e i 372 del giorno prima. Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 32, ieri 29. Gli attualmente positivi sono 128.696, in isolamento domiciliare ci sono 124.958 persone mentre i dimessi e i guariti, solo nell’ultima giornata, sono aumentati di 3.477 unità.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 74.021: un vero e proprio crollo rispetto ai 160.870 di ieri. Infine, il tasso di positività, oggi 16 agosto, è del 4,9 per cento contro il 3,5 di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: