Maneskin sempre più rockstar: lo stage diving di Damiano al concerto in Belgio – Il video

Come le vere rockstar, anche Damiano, frontman dei Maneskin, ha provato il brivido di lanciarsi sulla folla (stage diving) che stava assistendo all’esibizione della band durante il festival di Ronquieres, in Belgio, dove le restrizioni anti Covid non hanno annullato i grandi eventi e i concerti si stanno svolgono in stile pre pandemico. Il tuffo ha letteralmente mandato in visibilio i fan che si sono precipitati a fargli provare l’emozione del surf sulla folla. La band romana era lì in occasione di una tappa del tour europeo che anticipa quello autunnale. Circa dieci giorni fa ha rilasciato un’altra chicca per il pubblico: una versione inedita di I wanna be your slave in collaborazione con Iggy Pop.

