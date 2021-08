I Maneskin puntano ancora più in alto: con Iggy Pop cantano “I wanna be your slave”. In arrivo anche un vinile in edizione limitata

Che qualcosa bollisse in pentola s’era già intuito ieri. Dopo il successo di qualche settimana fa con l’uscita del singolo I wanna be your slave, i Maneskin ritornano sulla scena con lo stesso brano ma questa volta in una versione inedita. Una collaborazione con un passenger d’eccezione: Iggy Pop. Il brano sarà disponibile al pubblico da venerdì prossimo, 6 agosto. Contemporaneamente alla release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il singolo con Iggy Pop (lato A) e la traccia originale (lato B). «È stato un onore lavorare con Iggy Pop» hanno raccontato Victoria, Damiano, Thomas e Ethan. Sapere che uno delle icone più trasgressive di sempre apprezza la loro musica, «è stato emozionante. Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme». La traccia originale è contenuta nell’album Teatro d’Ira Vol.1. Il videoclip ufficiale, pubblicato il 15 luglio con una première mondiale su YouTube, ha ottenuto 22 milioni di visualizzazioni in una settimana.

