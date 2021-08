La gaffe di Trump sui talebani: «Combattono da 1000 anni» – Il video

In un intervento su Fox News l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i talebani combattono da mille anni in Afghanistan. E il video è diventato subito virale sui social network. Nel suo discorso Trump si è preso i meriti del fatto che nessun soldato americano in Afghanistan sia rimasto ucciso nell’ultimo anno e mezzo, dal 2020: «Non abbiamo perso un solo soldato in Afghanistan, e questo grazie a me. Sono morte più persone in un weekend a New York o a Chicago».

E ha ribadito di aver stabilito condizioni dure con i talebani, condizioni che il successore, Joe Biden, non avrebbe considerato. Poi ha messo in guardia dal rischio che nei prossimi giorni qualche cittadino americano possa essere preso in ostaggio dai talebani. Infine, la gaffe: parlando dei talebani li ha definiti «grandi combattenti, che combattono da un migliaio di anni». Gli “studenti di religione”, però, sono emersi ufficialmente soltanto nel 1994.

