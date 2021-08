L’uragano Henri spaventa New York: voli e treni cancellati, interrotto il maxi concerto di Central Park – Il video

Treni e voli cancellati. Il maxi concerto di Central Park interrotto. New York si prepara all’arrivo dell’uragano Henri. Il sindaco Bill de Blasio nella tarda serata di ieri ha dichiarato lo stato di emergenza, pur dando inizialmente via libera alla kermesse in città. L’uragano Henri, di categoria 1, secondo i meteorologi dovrebbe toccare terra fra qualche ora sulla costa nordorientale tra la regione New England e Long Island, alle porte di New York. Massima allerta anche a Boston. Secondo un comunicato del National Weather Service di New York, il rischio concreto è quello di inondazioni improvvise e violente raffiche di vento da tempesta tropicale sugli stati della costa nordorientale.

Per il peggioramento delle condizioni meteo sopra New York, è stato interrotto nella notte italiana il maxi concerto in corso al Central Park. La folla di decine di migliaia di persone presenti all’evento è stata invitata a lasciare immediatamente il parco e a mettersi al riparo guadagnando l’uscita più vicina. Mancavano ancora oltre due ore alla fine del concerto, con le esibizioni delle star più attese come Bruce Springsteen, quando un forte vento e una pioggia battente hanno cominciato ad abbattersi su Manhattan.

«A causa dell’avvicinarsi di un peggioramento delle condizioni meteo tutti i partecipanti all’evento devono dirigersi con calma verso l’uscita a loro più vicina ed uscire dal parco», il messaggio della polizia di New York, che però per evitare allarmismi e scene di panico ha sottolineato come non si fosse di fronte a un’emergenza. «Per favore – l’appello degli agenti – fatevi aiutare se serve dal nostro personale». Treni e voli sono stati cancellati in tutta la regione di New York.

