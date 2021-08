Usa, inondazioni in Tennessee: almeno 22 morti e 45 dispersi. Tra le vittime anche due gemelli di sette mesi

Drammatico il bilancio delle alluvioni: nello Stato è caduta un terzo della pioggia prevista in un anno. Cinque morti anche in North Carolina

Negli Stati Uniti si aggrava il bilancio delle violentissime alluvioni che hanno travolto il Tennessee dove almeno 22 persone sono morte, mentre diverse decine risultano ancora disperse. Tra le vittime, secondo quanto riporta la Cnn, ci sono purtroppo anche due gemelli di sette mesi che sono stati spazzati via dalle braccia del loro padre. «È stato come un maremoto che all’improvviso ha invaso la mia casa e il mio cortile. La nostra casa è crollata con noi dentro: abbiamo dovuto rompere la finestra, uscire e salire sul tetto il più velocemente possibile», ha raccontato una residente sopravvissuta alla Cnn. La coda della depressione tropicale Fred ha colpito anche la zona occidentale del North Carolina, dove cinque persone sono morte e una è dispersa. Nella contea di Haywood sono caduti almeno 25 centimetri di pioggia causando lo straripamento del fiume Pigeon, spazzando via ponti e bloccando le strade con cumuli di detriti. Tutte e cinque le vittime venivano da Cruso, dove l’alluvione ha distrutto 225 strutture e provocato almeno 300 milioni di dollari di danni.

In Tennessee è caduta un terzo della pioggia prevista in un anno

In Tennessee, invece, l’area più colpita è una zona rurale della contea di Humphreys, a circa 90 minuti da Nashville: l’acqua, riporta il New York Times, si è ritirata con la stessa velocità con cui è arrivata, lasciando dietro di sé uno spettacolo di morte e devastazione. Le case sono state letteralmente scagliate da parti opposte della strada, le auto portate via dalle correnti, i camion capovolti. L’ondata d’acqua è arrivata sabato mattina, dopo che i torrenti sono stati travolti. Krissy Hurley, meteorologo del National Weather Service – il Servizio meteorologico nazionale statunitense – ha detto alla Cnn che in questi giorni sul Tennessee è caduta circa un terzo della pioggia prevista in un anno intero.