I due anziani positivi e non vaccinati che scappano dal Pronto Soccorso a Bologna

I due, marito e moglie, erano in attesa di ricovero al pronto soccorso dopo il test ma i dottori non li hanno visti più e hanno chiamato i carabinieri

Ieri pomeriggio due anziani di 70 anni, positivi al Coronaviruse non vaccinati sono letteralmente scappati dall’ospedale di Bentivoglio alle porte di Bologna. I due, marito e moglie, erano in attesa di ricovero al pronto soccorso dopo il test ma i dottori non li hanno visti più e hanno chiamato i carabinieri. «Ma non sono abbandonati a se stessi, li seguiremo», dice a Repubblica Bologna Grazia Pecorelli, direttrice di pronto soccorso ed emergenza territoriale dell’Ausl della città. La coppia è arrivata in ospedale dopo la richiesta di una radiografia del torace da parte del medico di famiglia. Entrambi avevano un quadro compatibile con Covid-19 mentre loro erano convinti di avere solo una bronchite.

I due anziani positivi che scappano dal Pronto Soccorso a Bologna

Ed hanno detto con orgoglio ai camici bianchi di non essere vaccinati: «Non ne abbiamo bisogno». C’è voluto del tempo per convincerli a fare il tampone, poi risultato positivo. A quel punto il medico ha comunicato ai due che era necessario il ricovero e nell’attesa di trovare i posti letto la coppia è sparita. I carabinieri li hanno ritrovati a casa. «Si sono rifiutati di tornare in ospedale, dicendo che preferivano rimanere a casa pur essendo consapevoli dei rischi ai quali si esponevano», conclude Pecorelli, «noi abbiamo allertato il dipartimento di sanità pubblica e di cure primarie. Ora saranno seguiti dalle Usca, le squadre di medici e infermieri che vanno a domicilio dei pazienti.

