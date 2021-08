Green pass, il Garante per la privacy frena sulla scuola: «Non alle liste dei professori No vax»

I presidi non potranno stilare liste di dipendenti scolastici No vax. È quanto annunciato dal presidente dell’Autorità per la privacy Pasquale Stanzione, a pochi giorni dalla ripresa della scuola. Stazione su questo tema si è espresso in maniera molto netta: «Non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali anti Covid e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida», ha detto in un’intervista a la Repubblica. Una questione che, a detta di Stanzione, si differenzia dal caso degli elenchi dei bambini vaccinati prodotti nel 2017, «perché in quel caso la vaccinazione era prevista come obbligatoria» ed «era già normativamente previsto che, a regime, le scuole trasmettessero alle Asl gli elenchi degli iscritti». Controllare i Green pass a scuola con un’autocertificazione pone dei limiti. «Questa forma di attestazione – spiega Stanzione – non è attualmente prevista dalla normativa vigente. Se venisse introdotta per legge, ci si dovrebbe comunque limitare alla sola certificazione dell’assenza di condizioni che impediscono l’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori». Si parla di estendere il Greenpass su tutti i luoghi di lavoro. «Ciò che va comunque evitato – sottolinea il giurista – sono le discriminazioni in base alle scelte vaccinali e l’indebita conoscenza, da parte di soggetti non legittimati, dei dati sanitari degli interessati».

