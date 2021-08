Coronavirus, sono 7.548 i nuovi contagi: aumenta il tasso di positività (3,1%). 59 i decessi

Il bollettino del 25 agosto

Oggi 24 agosto sono 7.548 i nuovi casi di Coronavirus registrati in tutta Italia contro i 6.076 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. I contagiati, dall’inizio della pandemia, sono in tutto 4.502396.856. Nelle ultime 24 ore, invece, i morti sono 59 contro i 60 di ieri e i 44 del giorno prima. Il totale dei deceduti sale a 128.914. Le persone attualmente positive sono 135.724 (ieri 135.325). La regione Campania comunica che 8 dei 14 deceduti registrati in data odierna sono attribuibili ad un periodo compreso tra marzo ed agosto 2021. La regione Sicilia comunica, inoltre, che i deceduti riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: n. 4 del 24/08/21 – n. 3 del 23/08/21 – n. 2 del 12/08/21

La situazione negli ospedali

Negli ospedali italiani sono ricoverate 4.023 persone (ieri 4.036), mentre in terapia intensiva si registrano ancora 499 pazienti (ieri 504). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 34, ieri 46. I dimessi e i guariti, solo nell’ultima giornata, sono aumentati di 7.548 unità (ieri erano 6.248) mentre in isolamento domiciliare ci sono ancora 131.202 persone (ieri 130.785).

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 244.420 tamponi contro i 266.246 di ieri per un totale di 82.615.371 test dall’inizio del monitoraggio. Infine, il tasso di positività oggi è del 3,1 per cento contro il 2,3 di ieri (quindi +0,8 per cento).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

