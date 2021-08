Cristiano Ronaldo ha deciso: dirà addio alla Juventus

Il calciatore portoghese ha chiesto alla società di essere ceduto. Trattative in corso con il Manchester City

Le voci circolavano da giorni. Ora è ufficiale. Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus di essere ceduto. Proprio oggi era arrivata l’indiscrezione dalla Spagna che vedeva il calciatore sempre più vicino a Pep Guardiola e al Manchester City per un accordo da 15 milioni netti a stagione. «Non giocherà mai più nella Juventus e glielo ha comunicato», avrebbe dichiarato Ronaldo. Il nodo più delicato da sciogliere rimane quello della cessione. I bianconeri hanno già ribadito con l’agente Jorge Mendes di non voler lasciare andare l’attaccante a costo zero. La società ha chiesto al City una contropartita economica di almeno 25 milioni di euro.

