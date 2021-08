Green pass valido per 12 mesi (e non più 9): c’è il via libera del Cts

Il governo è pronto a presentare un emendamento in occasione della conversione alla Camera del decreto del 6 agosto

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato oggi parere positivo alla proposta di prolungamento della scadenza del Green pass da 9 a 12 mesi. Lo si apprende da fonti sanitarie. L’estensione della validità del Green pass dovrebbe avvenire con la conversione in Aula alla Camera del decreto del 6 agosto. L’esecutivo è pronto a presentare un emendamento. La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. In linea con i tempi – è stato sottolineato – di una decisione sulla terza dose da parte degli enti regolatori.

