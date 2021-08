Green pass valido per 12 mesi (e non più 9) dalla seconda dose di vaccino: atteso venerdì il parere del Cts

Cambiamenti in vista per il Green pass. La validità della certificazione verde, che al momento è di 9 mesi, potrebbe essere estesa a 12 mesi dalla seconda dose del vaccino anti-Covid. Questa è la richiesta che il ministero della Salute ha avanzato al Comitato tecnico scientifico (Cts) che, con ogni probabilità, si riunirà venerdì 27 agosto per dare un parere sulla opportunità di allungare o meno la durata del Green pass, che dà libero accesso – tra le altre cose – ai ristoranti o ai bar al chiuso. Il Cts discuterà poi dell’ipotesi di uniformare la durata del Green pass per tutti, anche per i guariti: in questo caso, però, il calcolo della scadenza avverrebbe dal momento delle dimissioni per chi è stato ricoverato. L’estensione della validità del Green pass dovrebbe avvenire in occasione della conversione in Aula alla Camera del decreto del 6 agosto. L’esecutivo presenterà – secondo fonti di governo – un emendamento per l’estensione del certificato verde. La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. In linea con i tempi – è stato sottolineato – di una decisione sulla terza dose da parte degli enti regolatori.

