È atterrato a Fiumicino l’ultimo volo del ponte aereo italiano – Il video

È appena atterrato all’aeroporto di Fiumicino l’ultimo volo del ponte aereo umanitario decollato ieri pomeriggio da Kabul. Il C130 dell’Aeronautica Militare ha riportato in Italia, oltre ai civili afghani, anche il nostro console Tommaso Claudi e l’ambasciatore Stefano Pontecorvo. È atteso invece per l’inizio della prossima settimana l’arrivo a Ciampino dei militari. Il Boeing 767 ha a bordo 110 persone, tra le quali gli ultimi 58 cittadini afghani evacuati, il nostro console Tommaso Claudi, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, Senior Civilian Representative della Nato in Afghanistan, ed i Carabinieri del Tuscania che erano rimasti ancora sul posto. Ad accoglierli il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Presente anche il Comandante della Brigata mobile dei carabinieri, generale Stefano Iasson, il vice sindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca.

Foto copertina da: pagina Facebook Luigi Di Maio

