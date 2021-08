Covid, la svolta dell’Ue: ingresso vietato ai turisti non vaccinati in arrivo dagli Usa

Stop ai viaggi turistici nell’Ue per i cittadini non vaccinati contro il Covid che arrivano dagli Usa. Gli Stati Uniti sono stati depennati dall’elenco dei Paesi Terzi a cui l’Unione europea apre le sue frontiere per motivi non essenziali. I cittadini statunitensi immunizzati potranno tuttavia continuare ad arrivare nell’Ue. Si apprende da fonti diplomatiche europee. Oltre agli Usa, non fanno più parte dell’elenco altri cinque Paesi: Israele, Libano, Montenegro, Kosovo e Nord Macedonia. La procedura scritta per l’aggiornamento dell’elenco era stata lanciata venerdì dalla presidenza di turno slovena del Consiglio Ue.

