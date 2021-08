Addio Ronaldo, la cifra ufficiale dell’operazione col Manchester: quanto incassa la Juve

Cristiano Ronaldo passerà al Manchester United per 15 milioni di euro pagabili in 5 esercizi, più un bonus massimo di 8 milioni. L’operazione genera un un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 della Juventus pari a 14 milioni di euro, «per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore». Cr7 era a bilancio per 28 milioni di euro. Intanto Moise Kean torna in bianconero con prestito biennale e obbligo di riscatto «al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi» al termine della stagione 2022/23. Il prestito vale 7 milioni, di cui 3 per la stagione 2021/22 e 4 per quella successiva. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a 28 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a 3 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi.

Leggi anche: