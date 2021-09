Pallavolo, impresa delle azzurre all’Europeo: vittoria in finale contro la Serbia 3-1

La squadra femminile azzurra di Pallavolo ha conquistato l’Europeo per la terza volta nella storia. Il match è stato vinto con un punteggio di 3-1 a Belgrado contro la Serbia, davanti a oltre 20.000 spettatori. L’Italia ha perso il primo set (24-26), per poi imporsi nei successivi tre (25-22, 25-19, 25-11). Le azzurre, guidate da Davide Mazzanti, ai Giochi di Tokyo erano state eliminate nei quarti di finale proprio dalla Serbia. La stessa Serbia che nel mondiale del 2018 aveva vinto in finale sempre con le azzurre. Pur concedendo alle avversarie un primo parziale assai combattuto, la squadra è riuscita a portare a casa un risultato storico, che mancava da 12 anni e che nel quarto set non è mai stato messo in discussione. Myriam Sylla e Paola Egonu (premiata alla fine come miglior giocatrice del torneo) sono risultate ancora una volta fra le migliori in campo per le azzurre. Egonu ha garantito all’Italia 29 punti, Sylla 20.

Immagine di copertina: EPA/ANDREJ CUKIC