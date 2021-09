Tokyo 2020, storico en plein alle Paralimpiadi: italiane prima, seconda e terza nei 100 metri

Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 l’atletica azzurra scrive una pagina storica conquistando tre medaglie nei 100 metri femminili. Sul gradino più alto del podio Ambra Sabatini, 19enne originaria di Livorno e residente a Porto Ercole (Grosseto), che con 14”11 ha realizzato il record del mondo. Argento a Martina Caironi, 31enne originaria di Alzano Lombardo (Bergamo) e residente a Bologna (14”46) e bronzo a Monica Graziana Contrafatto, 40enne originaria di Gela (Caltanissetta) e residente a Roma (14”73). L’Italia raggiunge così le 69 medaglie a questi Giochi.

La dedica all’Afghanistan

Dopo il trionfo la vincitrice del bronzo, Contraffatto, ha dedicato il proprio successo all’Afghanistan, Paese dove ha svolto servizio come militare nel 2012. «Io voglio dedicare la mia medaglia a quell’altro Paese che mi ha tolto qualcosa ma in realtà mi ha dato tanto», ha detto l’atleta ai microfoni di Rai Sport riferendosi al Paese mediorientale. Proprio durante il suo operato fu colpita alla gamba dalle schegge di una bomba esplosa. Per le ferite riportate anche all’arteria femorale, all’intestino e a una mano, Contraffatto subì l’amputazione dellla gamba destra.

