Sparatoria in centro a Trieste nei pressi di un bar: ci sono feriti

Una sparatoria si è verificata questa mattina intorno alle 8 in via Giosuè Carducci 12, nel centro di Trieste. Alcune persone sono rimaste ferite ma il numero non è stato ancora precisato da parte delle forze dell’ordine. Due persone sono state fermate, è in corso la loro identificazione. Secondo quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi del Royal Bar, probabilmente come conseguenza di una lite. L’area è stata chiusa da parte delle forze dell’ordine. Sul posto stanno operando polizia, carabinieri, guardia di finanza e, ovviamente soccorritori del 118 con ambulanze. Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di una maxi rissa con spranghe, violenze e anche alcuni colpi di pistola. Potrebbe trattarsi di un gruppo di operai di origine straniera i cui dissidi sarebbero legati a questioni di lavoro.

La sparatoria a Trieste

La sparatoria è avvenuta all’angolo con via San Francesco. A seguito di un diverbio alcune persone (le testimonianze riferiscono di una quindicina di persone coinvolte) sono passate alle vie di fatto, prima picchiandosi, poi anche esplodendo alcuni colpi di pistola. Le nazionalità sarebbero kosovare e albanesi. Ci sarebbero almeno 7-8 feriti, ma il numero potrebbe essere destinato a salire ulteriormente. Una persona sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono coordinate dalla pm di turno, Chiara De Grassi. Due persone sono state fermate alla barriera Lisert all’imbocco dell’autostrada ed erano ancora armati e durante la cattura ci sarebbe stata anche una sparatoria.

