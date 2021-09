Qualificazioni ai mondiali 2022, l’Italia pareggia 0-0 con la Svizzera a Basilea. Mancini: «Non vincere partite come questa è un peccato»

Solo un pareggio. Svizzera e Italia hanno chiuso 0-0 l’incontro del gruppo C delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 giocato a Basilea. Gli azzurri hanno avuto un’occasione con il rigore concesso a Jorginho ma parato dal portiere degli elvetici Sommer. Chance sprecata anche da Berardi su una palla giocata da Locatelli. Anche Insigne sfiora il palo. L’Italia resta in vantaggio nel girone, ma la Svizzera ha ancora davanti due partite per giocarsi la partecipazione ai Mondiali in Qatar. La nazionale azzurra sale comunque a 36 partite di seguito senza sconfitte.

«La palla non entra. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. Non vincere una partita come questa è un peccato», ha detto il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini al termine della gara. «Ma occasioni ne abbiamo avute, il che vuol dire che abbiamo giocato. Faremo qualche cambio perché i ragazzi sono stanchi».

Gli altri risultati

Belgio-Repubblica Ceca: 3-0

Germania-Armenia: 6-0

Kosovo-Grecia: 1-1

Romania-Liechtestein: 2-0

San Marino-Polonia: 1-7

Spagna-Georgia: 4-0

Immagine di copertina: EPA/GEORGIOS KEFALAS

