Usa, sparatoria in Florida: uccise quattro persone, tra cui un bambino. Arrestato un uomo: «Era sotto effetto di droghe»

Nella cittadina di Lakeland, in Florida, quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise in seguito a una sparatoria. Il sospettato è stato arrestato dagli agenti di polizia accorsi sul posto dopo uno scontro a fuoco «con centinaia di colpi», fanno sapere le autorità. Secondo le prime ricostruzioni, il killer era protetto da giubbotto antiproiettile e sarebbe definito un «survivalista» agli agenti che lo hanno circondato. Il veicolo con cui si è recato nel vicinato dove ha sparato era pieno di rifornimenti e munizioni, inclusi kit di pronto soccorso. Anche dopo l’arresto, l’uomo ha cercato di estrapolare la pistola dalla fodera di un agente quando si trovava sulla barella in ospedale. Lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd, ha dichiarato che l’uomo è stato trovato fuori da una casa di Lakeland, lungo un vialetto. Una ragazza di 11 anni sarebbe stata colpita al volto più volte. Tra le vittime anche una madre che teneva in braccio suo figlio neonato. L’ultima persona uccisa, anch’essa una donna, era una residente del posto. Le autorità non hanno rilasciato i nomi del tiratore né delle persone uccise. Gli unici dettagli arrivano da una testimone, che ha raccontato di «aver visto una persona strana» in un veicolo sul ciglio della strada fin da sabato sera. «Dio mi ha mandato qui per parlare con una delle tue figlie», avrebbe detto l’uomo alla donna. L’attentatore avrebbe compiuto la strage sotto effetto di metanfetamine.

