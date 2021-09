Usa, sparatoria in un supermercato nel Tennessee: almeno 5 morti e 15 feriti. La fuga dei clienti dal parcheggio – Il video

Ancora una sparatoria che scuote gli Stati Uniti. Sono almeno cinque le vittime e 15 le persone rimaste ferite da colpi di arma da fuoco durante una sparatoria all’interno del supermercato Kroger di Collierville, in Tennessee. Tra i morti vi sarebbe anche l’attentatore che, secondo le prime testimonianze, si sarebbe suicidato. Si tratterebbe di un ex dipendente del supermercato. Lanciato l’allarme, l’area esterna è stata messa subito in sicurezza dagli agenti di polizia, mentre le forze dell’ordine hanno cercando di far uscire i clienti. Numerose le ambulanze sul posto per soccorrere i feriti. Una dipendente del supermercato ha riferito di esser scappata dalle porte di emergenza non appena ha sentito gli spari e, di conseguenza, di non avere idea di quale sia stata la dinamica della sparatoria e di quante persone possano essere rimaste ferite.

