Recuperato il biglietto del Gratta e vinci da 500 mila euro: era in una banca di Latina

Il biglietto da 500 mila euro che sarebbe stato sottratto a una signora di 69 anni in una tabaccheria di Napoli è stato ritrovato. I Carabinieri lo hanno individuato in una banca di Latina e lo hanno sottoposto a sequestro. Gaetano Scutellaro, l’uomo al centro della vicenda, è stato fermato dalle autorità perché indiziato dei delitti di furto pluriaggravato e tentata estorsione. L’uomo era stato preso all’aeroporto di Fiumicino mentre tentava di prendere un volo per Tenerife. Secondo quanto si apprende, Scutellaro aveva aperto un conto in una banca a Latina dove aveva depositato il biglietto, e poi si era reso irreperibile. L’uomo continua a sostenere di essere lui il legittimo proprietario del biglietto. Il provvedimento, emesso dalla Procura di Napoli, è stato notificato dai carabinieri della compagnia “Stella” di Napoli. Scutellaro è stato fermato dai militari dell’Arma mentre percorreva l’autostrada A1 in direzione di Napoli, all’altezza di Teano. Ora l’uomo verrà condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

