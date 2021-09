Green pass esteso, slitta l’obbligo per lavoratori pubblici e privati. La bozza: sì nelle mense scolastiche

L’estensione del certificato verde per nuovi lavoratori non sarebbe in agenda nella Cabina di regia prevista domani 9 settembre alle 12

Addetti di pulizia e personale delle mense scolastiche. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Ansa nel consiglio dei ministri previsto per le 12 di domani 9 settembre il tema dell’allargamento del Green pass dovrebbe toccare solo queste categorie. Al momento la Cabina di regia non ha in programma riunioni per prevedere l’estensione del certificato a tutti i lavoratori, come invece anticipato nei giorni scorsi. L’Ansa cita solo fonti di governo ma la notizia è stata confermata anche da Matteo Salvini che in mattinata aveva detto: «Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di Green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta».

