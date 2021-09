Green pass anche per personale esterno della scuola. Vaccino obbligatorio nelle Rsa. Draghi: «A breve estensione più ampia»

Arriva il via libera dal governo all’estensione del Green pass obbligatorio per altri lavoratori della scuola. E in più l’obbligo di vaccinazione che viene allargato anche ai dipendenti delle Rsa. Nel nuovo decreto approvato nel Consiglio dei ministri di questa mattina, 9 settembre, viene introdotto l’obbligo per tutto il personale esterno che lavora nella scuola e all’università, come ad esempio i lavoratori dei servizi di pulizie e delle mense. Il provvedimento riguarda anche il mondo sanitario, con l’introduzione della vaccinazione obbligatoria non solo per medici e infermieri, ma anche per tutti i soggetti che lavorano all’interno delle Residenze sanitarie assistite. Restano invariati gli obblighi già previsti in particolare nel mondo della scuola, dove è già indispensabile il certificato verde per insegnanti, personale Ata e collaboratori scolastici per accedere nell’istituto in cui si lavora. Come riporta l’Ansa, tra i ministri non ci sarebbe stata nessuna discussione del tema dell’estensione del Green pass. Secondo quanto avrebbe detto il premier Mario Draghi, l’estensione del Green pass più ampia sarà decisa a breve.

