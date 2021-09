Tragedia sfiorata a largo di Lampedusa, la Guardia Costiera salva 125 migranti a bordo due barconi: uno stava affondando

Circa 125 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia costiera italiana a largo di Lampedusa, dove erano stati avvistati due barconi in difficoltà. Tra i naufraghi ci sono 49 donne e 20 minorenni. Diversi di loro sono in stato di shock, ma in buone condizioni di salute. Uno dei due barconi, in particolare, stava per affondare, messo in seria difficoltà dal mare grosso. L’operazione è stata portata a termine con l’intervento dei Rescue swimmer, unità speciale che raggiunge e recupera a nuoto le persone in acqua.

