F1, colpo di scena a Monza: incidente tra Hamilton e Verstappen, entrambi i piloti costretti al ritiro – Il video

Il contatto in curva alla prima variante: fuori i due piloti in lotta per il Mondiale

Colpo di scena al gran premio di Monza. Nel corso del gp d’Italia di Formula 1, Lewis Hamilton e Max Verstappen sono venuti a contatto, con la macchina dell’olandese della Red Bull – leader del Mondiale – che è finita sopra a quella del pilota inglese, campione del mondo in carica su Mercedes, salvo grazie al sistema di protezione detto Halo. L’incidente è nato da un tentativo di sorpasso in curva, alla prima variante: Verstappen ha preso la traiettoria interna, non riuscendo però a evitare il contatto. Le due macchine sono finite nella ghiaia. Entrambi i piloti, non nuovi a duelli al limite, sono stati costretti al ritiro.

Choque entre Verstappen y Hamilton pic.twitter.com/S2OeMvjCns

— Danilocuras (@_danilocuras) September 12, 2021

