Covid, i risultati degli studi Pfizer: «Vaccino sicuro ed efficace per i bambini dai 5 agli 11 anni»

L’azienda produttrice del vaccino a mRna comunica i risultati della sperimentazione sui più piccoli: «Robusta risposta immunitaria». Ora i dati verranno presentati agli enti regolatori per il via libera

La sperimentazione del vaccino Pfizer sui bambini dai 5 agli 11 anni ha dato esiti positivi in termini di efficacia e di sicurezza. Ad annunciarlo è la stessa casa produttrice americana che nella giornata di oggi, lunedì 20 settembre, ha comunicato i risultati degli studi clinici, presto sottoposti alla valutazione degli enti regolatori per i medicinali. I risultati principali di questi studi sono attesi prima di fine anno. «Il vaccino contro Covid-19 è sicuro e ben tollerato nei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni» ha riferito la nota di Pfizer e BioNtech, sottolineando come gli studi abbiano verificato anche una «robusta risposta immunitaria». Il vaccino riservato ai più piccoli sarà lo stesso somministrato finora ai soggetti adulti. A cambiare però sarò il dosaggio, in misura inferiore rispetto a quello iniettato negli over 12. «Trasferiremo questi dati incoraggianti agli enti regolatori d’Europa, degli Stati Uniti e di tutto il resto del mondo il prima possibile» hanno assicurato le due aziende.

Da luglio +240% di casi tra i bambini

L’immunizzazione dei bambini è poi considerata la chiave per mantenere aperte le scuole e aiutare a porre fine alla pandemia. Il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha osservato che «da luglio, i casi pediatrici di Covid-19 sono aumentati di circa il 240% negli Stati Uniti». Sebbene i bambini siano considerati meno a rischio di Covid grave, si teme che la variante Delta (altamente contagiosa) possa determinare casi più gravi. Israele ha già dato un’autorizzazione speciale per vaccinare i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che sono «a rischio significativo di malattia grave o morte» da Covid, utilizzando il vaccino Pfizer al dosaggio più basso.

