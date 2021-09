Usa, sparatoria in una scuola di Newport: almeno 2 feriti

Una sparatoria. Due persone ferite ma non in pericolo di vita. Sono ancora poche le notizie su quello che sta succedendo alla Heritage High School di Newport, in Virginia. Molte fonti parlano di una sparatoria che ha portato all’evacuazione degli studenti verso i campi da tennis della scuola. Qui gli alunni avrebbero ritrovato i loro genitori. La polizia intanto ha circondato l’edificio. Al momento non ci sono altri dettagli. Non è chiaro quindi chi sia stato a sparare e nemmeno se ci siano altri morti o feriti.

Foto di copertina: Il parcheggio davanti alla Heritage High School

Leggi anche: