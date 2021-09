Bari, arrestato per un furto da 30 mila euro Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio – Il video

Giovanni “U Curt” Cassano, fratellastro dell’ex calciatore Antonio Cassano, è stato arrestato dai carabinieri dopo un furto in un appartamento di Sannicandro, in provincia di Bari. L’uomo, 49 anni, pregiudicato, è accusato di furto pluriaggravato per una rapina il cui bottino sarebbe quantificabile in 30 mila euro. Con lui ci sarebbero altre due persone, due complici, la cui identità è in corso di accertamento. Cassano senior ha anche violato la sorveglianza speciale cui era sottoposto, oltre a dover rispondere del possesso di utensili per lo scasso, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata. L’uomo è noto negli ambienti criminali ed è stato più volte oggetto di indagini da parte della polizia come della Dda. In passato era stato già arrestato perché ritenuto membro di una banda che effettuava furti milionari in abitazioni, per poi ricettare la refurtiva.

Leggi anche: