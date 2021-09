Scovato il tifoso degli insulti razzisti a Maignan in Juve-Milan: è un sindacalista di Rovigo – Il video

L’uomo è stato espulso dal Juventus Club “Gaetano Scirea” di Verona, dove era iscritto. È stato denunciato per istigazione all’odio razziale per gli insulti al portiere rossonero

È stato denunciato per istigazione all’odio razziale il rappresentante sindacale di Rovigo individuato e sanzionato per violazione del regolamento dell’Allianz Stadium. L’uomo aveva rivolto insulti razzisti al portiere rossonero Mike Maignan, durante il pre-partita di Serie A dello scorso 19 settembre tra Juventus e Milan. In una clip circolata in rete si sente l’uomo, iscritto allo Juventus Club “Gaetano Scirea” di Verona, che lo ha espulso dal gruppo, inveire contro l’estremo difensore francese.

