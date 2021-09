Monitoraggio Iss, in calo incidenza dei contagi e indice Rt

Sono notizie positive quelle che trapelano dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza dei contagi da Coronavirus, in Italia, è scesa a 45 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 17-13 settembre. La settimana precedenze, l’incidenza si attestava a 54 per 100mila abitanti. Anche l’indice Rt, il parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, è sceso da 0,85 a 0,82. Leggere flessioni si sono riscontrate anche nel tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari destinati a pazienti Covid. Le rianimazioni sono saturate al 5,4%, con una riduzione di persone positive intubate, passate da 554, il 14 settembre, a 516, il 21 settembre. Il tasso di occupazione delle aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 6,8%, dal 7,2% rilevato la settimana precedente. Il numero di persone ricoverate in queste aree è sceso da 4.165, il 14 settembre, a 3.937, il 21 settembre.

Quattro regioni a rischio moderato

Piemonte, provincia di Bolzano, provincia di Trento e Valle d’Aosta: sono quattro – tra regioni e province autonome – i territori che l’Iss classifica a rischio moderato per la diffusione del Sars-CoV-2. E si trovano tutti al Nord. La settimana precedente, invece, insieme alle due province del Trentino-Alto Adige, rientravano in questa categoria anche Abruzzo e Molise, i cui dati sono sensibilmente migliorati. Sono 17, dunque, le regioni italiane classificate a rischio basso nel monitoraggio pubblicato il 24 settembre.

