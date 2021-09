A 96 anni fugge prima del processo: in Germania scatta la caccia a un’ex segretaria di un campo nazista

Un’ex segretaria di un campo di concentramento nazista, di 96 anni, risulta «in fuga» nel giorno del processo a Itzehoe, in Germania, che lo vede imputata. La donna, Irmgard Furchner, all’epoca dei fatti aveva tra i 18 e i 19 anni. Prima della fuga, viveva in una casa per anziani vicino ad Amburgo. È l’unica donna ad essere processata in Germania per il proprio coinvolgimento con i nazisti da decenni. Secondo l’accusa doveva essere processata da un tribunale speciale per «complicità in omicidio in più di 10 mila casi». È accusata di aver partecipato all’omicidio di detenuti nel campo di concentramento di Stutthof, in Polonia, dove ha lavorato come dattilografa e segretaria del comandante del campo, Paul Werner Hoppe, tra il giugno 1943 e l’aprile 1945. Questa mattina, 30 settembre, il presidente del tribunale di Itzehoe ha lanciato l’allarme, spiegando che «l’imputata è in fuga», e che è stato emesso un mandato di arresto. «Ha lasciato la sua casa per anziani e ha preso un taxi», ha detto una portavoce del tribunale di Itzehoe, Frederike Milhoffer.

Leggi anche: