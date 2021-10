I numeri in chiaro della settimana. Sebastiani: «Fase critica, ora la curva può risalire. I vaccini? Troppi under 19 scoperti»

Il bollettino sull’epidemia di Coronavirus nella giornata di oggi, 1° ottobre, ha segnato 3.405 nuovi contagi. Sono 52 i decessi, per un totale di 130.973 vittime. Quanto all’andamento del contagio su base settimanale, l’Iss ha rilevato nel suo monitoraggio un lieve aumento dell’indice Rt. Il quadro, sostanzialmente, si presenta stabile. Ma per Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, «siamo in una situazione un po’ critica. Questo perché ci troviamo a poco più di due settimane dall’inizio della scuola. L’anno scorso, nello stesso periodo, iniziò una crescita esponenziale dei casi. Adesso la fase è diversa, stiamo scendendo ma siamo a cavallo di un punto in cui le cose possono potenzialmente cambiare».

La situazione epidemiologica

Guardando alle curve dei positivi totali e dei positivi ai tamponi molecolari, «abbiamo tre Regioni, in cui gli stessi due parametri sono aumento: Abruzzo, Basilicata e Valle d’Aosta. Altre 4 regioni sono in decremento ma a meno del 10%: Liguria, Bolzano, Emilia-Romagna, Sardegna e Puglia. In tutte le altre l’incidenza in diminuzione. La curva dei decessi è piatta, con 56 in media negli ultimi 30 giorni: quindi vi è un andamento costante. Ragionevolmente, nella fase più acuta non saliremo sopra i 100 decessi al giorno».

Parlando del vaccino, Sebastiani spiega: «Quello ci copre da forma grave e decesso dovuti all’infezione e abbatte fino a un certo punto il rischio di essere contagiati. Finora abbiamo una copertura del 70% rispetto alla popolazione nazionale. Ma se consideriamo la fascia sotto i 19 anni, la copertura è del 27%. L’aggravante è che l’anno scorso gli under 11 non erano inclusi nell’infezione, ma con la variante sì. Quindi non possiamo dirci tranquilli con la circolazione del virus, nemmeno con i vaccini». Il professore aggiunge, infine, che uno degli aspetti negativi è dato dal grosso calo delle vaccinazioni avvenuto da fine luglio a fine agosto: «Poi ci siamo ripresi, ma abbiamo comunque un calo di 30mila dosi giornaliere».

Leggi anche: