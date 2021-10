Velletri, ex carabiniere 70enne uccide la moglie a coltellate e si suicida

Un uomo di 72 anni, Paolo Iannello (ex carabiniere, non più nell’Arma da 15 anni), stamattina si è lanciato dalla finestra al terzo piano della sua casa a Velletri, vicino Roma. In casa i soccorritori hanno trovato la moglie, Lucia Massimo, 70 anni, morta con diverse ferite sul corpo e colpita con un oggetto contundente, un coltello secondo la ricostruzione del Corriere. Per questo motivo gli inquirenti parlano già di femminicidio-suicidio. Il pensionato soffriva di forti crisi depressione ed era in cura da tempo. Stando alle prime risultanze investigative, l’uomo avrebbe prima accoltellato la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Sul posto i militari della compagnia e della stazione di Velletri e del Nucleo investigativo del gruppo di Frascati per i rilievi ma anche il medico legale e il magistrato di turno della procura di Velletri. Già sentiti i parenti, gli amici e i vicini di casa della coppia. L’arma del delitto sarebbe stata ritrovata.

Foto in copertina di repertorio: ANSA/TINO ROMANO

