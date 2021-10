Lobby nera, Formigli invita Meloni a Piazza Pulita. Ma è già stallo: «Solo quando avrò i video integrali»

Lo scontro sull’inchiesta Lobby nera apre un fronte anche tra la leader di Fratelli d’Italia e il conduttore di Piazza Pulita, che aveva raccolto la sua richiesta di spazio per difendersi dopo la messa in onda nella puntata di giovedì scorso

Si preannuncia complicata la trattativa per portare Giorgia Meloni nello studio di Piazzapulita per la prossima puntata su La7. L’invito era partito da Corrado Formigli, che su Twitter aveva a sua volta risposto alla leader di Fratelli d’Italia che chiedeva spazio nella sua trasmissione per potersi difendere sull’inchiesta di Fanpage «Lobby nera». In un video pubblicato oggi 3 ottobre, Meloni ha attaccato duramente gli autori dell’inchiesta soprattutto per la tempistica con cui è stata pubblicata, cioè a due giorni dal voto per le elezioni Comunali e con il silenzio elettorale che ne ha di fatto limitato le possibilità di replica. «La prossima settimana, sempre in campagna elettorale – ha detto Meloni – la trasmissione Piazzapulita farà un’altra puntata su questo tema. Confido che Corrado Formigli, dall’alto della sua onestà intellettuale tipica dei giornalisti che non sono di parte, manderà in onda integralmente anche questo mio video che dura decisamente meno di quelli di Fanpage».

La trattativa

Formigli ha quindi colto l’occasione per invitare con un tweet la leader di FdI, annunciando che in studio ci sarebbe stato anche il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato: «Le porrò delle domande – ha scritto il giornalista – Ascolteremo le sue risposte. Ci sarà tutto il tempo necessario. Si chiama informazione». Lo scontro televisivo sembrava assicurato, considerando che già a distanza i due ospiti si sono scambiati reciproci attacchi. Meloni aveva chiesto tutte le 100 ore di girato dell’inchiesta, accusando Fanpage di aver: «montato ad arte» i 10 minuti del lavoro finale. Una: «richiesta oscena» secondo Cancellato, sulla quale però Meloni non sembra intenzionata a fare passi indietro. In risposta a Formigli, la leader di FdI ha ribadito di voler accettare l’invito: «quando il direttore di Fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti – ha aggiunto – forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no?». E lo scontro è appena all’inizio.

Sarò lieta di accettare il tuo invito quando il direttore di fanpage mi fornirà il girato delle 100 ore (come chiesto ufficialmente). Altrimenti forniscimelo tu: immagino che prima di mandare in onda il video di 13 minuti realizzato da altri avrai controllato il materiale. O no? — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 3, 2021

Leggi anche: