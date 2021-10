Roma, così è iniziato l’incendio al Ponte di ferro, tra le ipotesi anche l’atto doloso – Il video

Sono ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del “Ponte di ferro”, così come i romani chiamano da sempre la lunga struttura metallica che collega il quartiere Ostiense con Marconi a Sud-Est della capitale e che alle 23 di ieri, sabato 2 ottobre, è stata divorata dalle fiamme. Nel video si vede l’inizio del rogo, un fuoco che in breve tempo è riuscito a propagarsi provocando il crollo delle tubature laterali: complici i cavi dell’energia elettrice della fibra ottica che hanno favorito la corsa delle fiamme. Dopo lo sforzo di sei squadre di vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per spegnere il fuoco, ora si lavora per capire le cause. Secondo alcune testimonianze al vaglio tutto sarebbe partito dalle baracche che si trovano al di sotto della struttura: accampamenti dove vivono diverse persone e che già nel 2013 furono la causa di un incendio di minore entità. 8 anni fa le baracche sulla banchina del Tevere provocarono un rogo che interessò i cavi dell’alta tensione e che portò Acea a intervenire con lavori di sistemazione. Il ponte rimase chiuso a lungo con conseguenti disagi anche per il traffico della zona. Oggi la situazione appare peggiore con parte del ponte totalmente crollato e l’ordinanza urgente emessa dalla Capitaneria di Porto Roma Fiumicino per impedire la navigazione e lo stazionamento del tratto del Tevere. Oltre ai servizi di gas e luce da ripristinare c’è anche il problema viabilità con due zone nevralgiche della città ora non più collegate tra loro. «A scatenare il rogo potrebbero essere state le bombole di gas usate da alcuni senza dimora che si erano creati alloggi di fortuna proprio lungo la passerella andata distrutta» ha detto il comandante dei vigili del fuoco, Francesco Notaro, spiegando così le fiamme che hanno provocato il crollo di una sezione lunga circa 7 metri adibita al passaggio dei cavi elettrici. Oltre alle baracche c’è un’ulteriore ipotesi sulla possibile causa del rogo: la struttura di ferro lunga 131 metri potrebbe aver preso fuoco per lo scoppio di alcune tubature. Alcuni cittadini avrebbero difatti sentito rumori paragonabili ad esplosioni a cui sarebbe seguito un blackout totale nei quartieri limitrofi. Ma i vigili non escludono che l’incendio di questa notte possa essere scoppiato per un atto doloso: «Quello che non crediamo invece è che le fiamme possano essere state innescate direttamente all’interno delle gallerie dei servizi di luce e fibra» ha continuato Notaro. Nel frattempo, mentre proseguono i lavori delle squadre anti incendio per la messa in sicurezza dell’area, sembrerebbe essere confermata l’assenza di persone coinvolte dal rogo.

