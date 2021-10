Roma, incendio in zona Ostiense – Marconi: le fiamme fanno crollare un pezzo del Ponte dell’Industria – Il video

Le fiamme hanno travolto tubature di gas e cavi elettrici su entrambi i lati. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti

«È appena caduto un pezzo del Ponte dell’Industria». Un vasto incendio è è scoppiato nella tarda serata di sabato 2 ottobre a Roma tra i quartieri Ostiense e Marconi. Le fiamme hanno travolto il Ponte dell’Industria, noto ai più come “ponte di ferro”, che collega i due quartieri nella zona sud della Capitale. Le fiamme hanno travolto tubature e cavi elettrici situati al di sotto del ponte, da entrambi i lati. Per domare le fiamme sono accorsi sul posto i vigili del fuoco. Non risultano esserci feriti.

Foto in copertina: Twitter / RobertaSavona

Video in copertina: Twitter / Simone Arduini

